«تقويم التعليم» تعلن موعد التسجيل في ⁧اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب موعد التسجيل في ⁧اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه. نبذة عن الاختبار: – ​​​​​يُعد اجتياز اختبار الرخص المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويتكون من جزئين: الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين، أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته. ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين (38​​) تخصّصًا.​ موعد التسجيل بالاختبار – للرجال:

1- لمن هم على رأس العمل (المدارس الحكومية):

– يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/03/08هـ الموافق 2022/10/04م وينتهي الجمعة بتاريخ 1444/04/17هـ الموافق 2022/11/11م. 2- للجميع: أخبار قد تهمك – يوم الخميس بتاريخ 1444/03/10هـ الموافق 2022/10/06م وينتهي الجمعة بتاريخ 1444/04/17هـ الموافق 2022/11/11م. – للنساء:

1- لمن هم على رأس العمل (المدارس الحكومية):

– يوم الأحد بتاريخ 1444/03/13هـ الموافق 2022/10/09م وينتهي الجمعة بتاريخ 1444/04/17هـ الموافق 2022/11/11م. 2- للجميع: – يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/03/15هـ الموافق 2022/10/11م وينتهي الجمعة بتاريخ 1444/04/17هـ الموافق 2022/11/11م. ملاحظة: – وسوف تُحدد مواعيد التسجيل في الاختبار (التخصصي) خلال شهر نوفمبر القادم. طريقة التسجيل: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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