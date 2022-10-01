اخبار الخليج – السيسي البوعينين: ترأس البحرين للبرلمان العربي إحدى ثمار مسيرة التنمية الحضارية التي يقودها جلالة الملك المُعظم

أكد المهندس محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، أن مملكة البحرين تمضي قدماً في تحقيق العديد من المنجزات الوطنية في الدبلوماسية البرلمانية عبر تبوأ ممثليها لمناصب قيادية في البرلمانات والاتحادات الدولية، منوهاً بما يحظى به أعضاء السلطة التشريعية في مملكة البحرين من دعم ومساندة من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المُعظم حفظه الله ورعاه، لتمثيل مملكة البحرين في المحافل البرلمانية الدولية.

وأضاف السيسي البوعينين أن ترأس البحرين للبرلمان العربي هو إحدى ثمار مسيرة التنمية الحضارية التي تشهدها المملكة في ظل المشروع الإصلاحي الشامل لجلالة الملك المُعظم من خلال التمثيل البرلماني المتميز، والذي يجسد دور أعضاء السلطة التشريعية الفاعل في تمثيل البحرين والمشاركة في صنع القرار الدولي بما يعزز مكانة المملكة على المستوى البرلماني، وإنعكاساً للنهج الدبلوماسي الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

وأشاد السيسي البوعينين بالجهود الوطنية والإسهامات البرلمانية التي يبذلها السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي على الصعيد الدولي، معبراً عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة انتخابه لرئاسة البرلمان العربي لدورة ثانية، ومتمنياً له دوام التوفيق والنجاح في تمثيل مملكة البحرين على المستوى البرلماني وبما يحقق أهداف الدبلوماسية البرلمانية البحرينية المتمثلة في تعزيز دور البرلمان البحريني في المحافل والاستحقاقات الدولية.