شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يعلن جاهزية ثنائي الفريق لمواجهة النصر بكلاسيكو الدوري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف نادي اتحاد جدة، عن جاهزية ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، لمواجهة النصر ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.



حجازي وحامد جاهزان لدعم الاتحاد ضد النصر بالدوري



وكانت الشكوك تحوم حول مشاركة الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد لاعبا العميد، خلال اللقاء المرتقب بعد شكواهم من بعض الآلام.

ويستضيف النصر نظيره اتحاد جدة، مساء غدٍ الأحد على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وشهد مران الفريق الختامي لمواجهة العالمي، تواجد أحمد حجازي وطارق حامد اليوم السبت قبل مواجهة النصر في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد اليوم صورًا لمران فريق الاتحاد السعودي بمشاركة أحمد حجازي وطارق حامد استعدادًا لمقابلة النصر، بالكلاسيكو.

وشارك حجازي تدريجيًا بتدريبات الفريق اليوم بعدما تعرض لإصابة أثناء مشاركته في مباراة المنتخب الوطني الثلاثاء الماضي.

حجازي يتعافى من إصابته مع المنتخب المصري

واشتكى حجازي من الإصابة بكدمة قوية خلال مشاركته مع المنتخب المصري بمباراتي النيجر وليبيريا الوديتين خلال فترة التوقف الدولي.

ويدخل الاتحاد المباراة وهو يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 10 نقاط، أما النصر فيأتي في المركز الرابع برصيد 9 نقاط.