رسميا.. الكشف عن عدد سكان مصر الحقيقي حتى 1 أكتوير 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
بلـغ عدد سكان مصر بالداخل يوم السبت 1 أكتوبر 2022، نحو 104 ملايين نسمة.
وكان عدد السكان قد بلغ (103 ملايين نسمة) يوم الثلاثاء 2 فبراير 2022، وفقا لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان في مصر، بحسب موقع “اليوم السابع”.
ومع بلوغ عدد السكان 104 ملايين نسمة يكون قد تحققت زيادة سكانية الفرق بين أعـداد الولادات والوفيات قدرها مليون نسمة خلال 221 يوما أي 7 شهور و11 يوما.
ويعادل ذلك 4525 نسمة في اليوم (188.5) فرد كل ساعة، أي 3.1 نسمة كل دقيقة بما يعني زيادة سكانية بمعدل فرد كل 19 ثانية تقريبا.
ويلاحظ انخفاض الفترة الزمنية التي تحقق فيها هذا المليون لتصبح 221 يوما مقابل 232 يوما خلال المليون السابق ويرجع ذلك إلى الانخفاض الملحوظ في عدد الوفيات ليصل إلى 1566 حالة في اليوم مقابل 1858 في اليوم خلال الفترة التي تحقق فيها المليون السابق.
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