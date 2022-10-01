زلزال بقوة 5 درجات يضرب إندونيسيا ولا أنباء عن سقوط ضحايا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر إندونيسيا اليوم السبت. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد 37 كيلومترا عن شمال إلى شمال شرق مدينة سيبولجا في إقليم سومطرة الشمالية. ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

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