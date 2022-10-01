“كارتيرون” يُعلن تشكيل الاتفاق لمواجهة الوحدة

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أعلن المدير الفني لفريق الاتفاق باتريس كارتيرون، تشكيل فريقه لمواجهة الوحدة، في الجولة الخامسة بدوري روشن.

وجاء تشكيل الاتفاق على النحو التالي:

” باولو فيكتور،سعيد المولد، دراكو فيلكوفسكي، مارسيل تيسيران، سنوسي هوساوي، ابراهيم محنشي، بيرات اوزديمير، علي هزازي، محمد الكويكبي، نعيم سليتي، فيتينيو”.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

” بلال الدواء، عبدالله الخطيب، حمد السياف، فهد غازي، فهد الدوسري، فيصل الغامدي، عبدالله ال سالم، أحمد الغامدي،يوسف نياكاتي”.



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Source akhbaar24

