لجنة عشوائيات جدة تشرع في إزالة العدل والفضل وفصل الخدمات عن أم السلم وكيلو 14

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المناطق_واس

شرعت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة اليوم في أعمال الإزالة بحي “العدل والفضل” وذلك بعد انتهاء مرحلة الإشعارات وإخلاء المنازل من السكان، كما بدأت في فصل الخدمات عن منازل المناطق العشوائية في أم السلم وكيلو 14 .

وتواصل لجنة الأحياء العشوائية أعمالها حسب الخطة التنفيذية والجدول الزمني المعلن، مؤكدة استمرار تقديم خدماتها لسكان هذه الأحياء من خلال مقر اللجنة أو عبر الموقع الإلكتروني لأمانة محافظة جدة، ومن أبرزها: خدمات نقل العفش، والسلال الغذائية، وخدمات التسكين الدائم، والتسكين المؤقت لحين تسلم التعويض أو السكن الدائم، وخدمة التقديم على التعويض.

الجدير بالذكر أن لجنة الأحياء العشوائية تستهدف من مشروع تطوير هذه الأحياء تحسين جودة الحياة وتسهيل وصول السكان لجميع الخدمات الضرورية ومن أبرزها الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان.

وبيّنت اللجنة أن الأحياء العشوائية التي تم الانتهاء منها والجاري إزالتها تبلغ 31 حيا من أصل 32 حيا عشوائيا، والمتبقي حي واحد سيتم الانتهاء من إزالته خلال أكتوبر الجاري.

ودعت اللجنة سكان الأحياء العشوائية إلى سرعة استكمال إجراءات صرف التعويضات، وتقديم المستندات المطلوبة، وهي (صورة من الصك أو الوثيقة، وبيانات المالك وصورة واضحة من الهوية الوطنية بصيغة PDF، ورقم آيبان الحساب البنكي واسم المالك الرباعي ورقم بطاقة الأحوال على مطبوعات البنك بصيغة PDF، ومخالصات كلّ من شركة الكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية العقارية، وصورة الوكالة الشرعية للوكيل وصورة من هويته الوطنية، إضافة إلى صورة من فاتــورة الكهرباء – الماء، وصورة فوتوغرافية للمبنى إن وجدت، وصورة جوية للموقع أو أي صور أخرى إن وجدت، ورقم توثيق إخلاء المبنى، وإرسالها من خلال خدمة استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية عبر بوابة أمانة جدة الرقمية www.jeddah.gov.sa.

وأضافت اللجنة أن الهيئة العامة لعقارات الدولة خصصت العديد من قنوات الاتصال لخدمة المواطنين والرد على استفساراتهم حيال استكمال إجراءات صرف التعويضات عبر مركز التواصل الموحد رقم 920022447 أو البريد الإلكتروني [email protected]، إضافة إلى حساب العناية بالشركاء في منصة تويتر [email protected]

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Source almnatiq

