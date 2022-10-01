“المرور” يطرح مزاداً إلكترونياً جديداً للوحات المميزة ابتداءً من الغد

︎

.



أعلنت الإدارة العامة للمرور، إقامة مزاد إلكتروني جديد للوحات المميزة غداً (الأحد)؛ وذلك عبر منصة أبشر.

وأوضح المرور، أنه يمكن للراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد إلكترونياً عبر المنصة، مبيناً أن المزاد سيستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأشار إلى أن خطوات المشاركة في المزاد تتضمن الدخول لمنصة “أبشر”، واختيار خدمات من التبويب “خدماتي”، ثم اختيار “المرور”، وبعدها اختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”.





● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

