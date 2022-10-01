نيوكاسل يمطر شباك فولهام برباعية ويتقدم للمركز السادس في الدوري الإنجليزي

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حقق فريق نيوكاسل فوزا ساحقا على نظيره فولهام، بنتيجة، 4-1 اليوم السبت، بالجولة التاسعة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم نيوكاسل عن طريق كالوم ويلسون في الدقيقة 11، قبل أنيضيف ميغيل ألميرون الهدف الثاني في الدقيقة 33، بينما جاء الهدف الثالث عن طريق لونغستاف لينهي الفريق الشوط الأول متقدما بثلاثية.

وعاد ألميرون ليسجل هدفه الثاني والرابع لفريقه بعد 12 دقيقة من الاستراحة، بينما جاء الهدف الوحيد لفولهام عن طريق بوبي دي كوردوفا ريد قبل دقيقتين من النهاية.

وبتلك النتيجة، تقدم نيوكاسل إلى المركز السادس برصيد 11 نقطة، ويتفوق بمركزين وفارق الأهداف على فولهام.



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Source akhbaar24

