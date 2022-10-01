فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا من بلينكن

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المناطق_الرياض

تلقى وزير الخارجية فيصل بن فرحان، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

تعزيز العلاقات:

واستعرض الوزيران خلال الاتصال أوجه العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون.

تطورات الأوضاع:

كما تمت مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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Source almnatiq

