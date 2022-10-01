︎
.
أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، اليوم (السبت)، إصدار 14 ترخيصاً لبرامج بكالوريوس مقدمة بنمط التعليم المدمج لكل من جامعة الملك فيصل والجامعة العربية المفتوحة؛ ليصل إجمالي البرامج المرخصة 571 برنامجاً في التعليم والتدريب الإلكتروني.
وشملت التراخيص 4 برامج أكاديمية من برامج جامعة الملك فيصل في مرحلة البكالوريوس، تمثلت في إدارة الموارد البشرية، وتعزيز الصحة، وعلوم الحاسب وتحليل البيانات، وتقنية المعلومات، كما شملت 10 برامج أكاديمية من برامج الجامعة العربية المفتوحة في مرحلة البكالوريوس، منها: دراسات الأعمال (المحاسبة واللغة العربية)، ودراسات الأعمال (المحاسبة)، ودراسات الأعمال (التسويق)، ودراسات الأعمال (الأنظمة)، وتكنولوجيا المعلومات والحوسبة (التطوير والويب)، وغيرها.
وتأتي هذه التراخيص بعد التأكد من كفاءة البرامج التعليمية والتدريبية، وتوافقها مع معايير المركز، ومتابعة استيفاء متطلبات إصدارها.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر إصدار 14 ترخيصاً لبرامج بكالوريوس بنمط التعليم المدمج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.