إصدار 14 ترخيصاً لبرامج بكالوريوس بنمط التعليم المدمج

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أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، اليوم (السبت)، إصدار 14 ترخيصاً لبرامج بكالوريوس مقدمة بنمط التعليم المدمج لكل من جامعة الملك فيصل والجامعة العربية المفتوحة؛ ليصل إجمالي البرامج المرخصة 571 برنامجاً في التعليم والتدريب الإلكتروني.

وشملت التراخيص 4 برامج أكاديمية من برامج جامعة الملك فيصل في مرحلة البكالوريوس، تمثلت في إدارة الموارد البشرية، وتعزيز الصحة، وعلوم الحاسب وتحليل البيانات، وتقنية المعلومات، كما شملت 10 برامج أكاديمية من برامج الجامعة العربية المفتوحة في مرحلة البكالوريوس، منها: دراسات الأعمال (المحاسبة واللغة العربية)، ودراسات الأعمال (المحاسبة)، ودراسات الأعمال (التسويق)، ودراسات الأعمال (الأنظمة)، وتكنولوجيا المعلومات والحوسبة (التطوير والويب)، وغيرها.

وتأتي هذه التراخيص بعد التأكد من كفاءة البرامج التعليمية والتدريبية، وتوافقها مع معايير المركز، ومتابعة استيفاء متطلبات إصدارها.



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Source akhbaar24

