ليفربول يواصل نزيف النقاط بتعادل مثير أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

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واصل فريق ليفربول نزيف النقاط، بعد التعادل بنتيجة 3-3 أمام ضيفه برايتون آند هوف ألبيون، في الجولة التاسعة لدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل لاعب برايتون لياندرو تروسارد 3 أهداف لفريقه، بينما جاءت أهداف ليفربول عن طريق روبرتو فيرمينو سجل هدفين ولاعب برايتون آدم ويبستر هدفا بطريق الخطأ في مرماه. وبتلك النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى عشر نقاط من سبع مباريات وبفارق 11 نقطة عن أرسنال المتصدر.

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