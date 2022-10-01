ضبط 3026 امرأة خالفن أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 1444/02/26هـ الموافق 2022/09/22 حتى 1444/03/02هـ الموافق 2022/09/28، عن ضبط 12436 مخالفا. - 12436 مخالفا. - 6911 نظام الإقامة. - 3249 أمن الحدود. - 2276 نظام العمل. - 198 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة. - %35 يمنيون. - %55 إثيوبيون. - %10 جنسيات أخرى. - 44 حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة. - 8 تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين. - 47388 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة. - 44362 رجلا. - 3026 امرأة. - 36984 أحيلوا إلى بعثاتهم الدبلوماسية. - 2559 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم. - 8028 رحلوا.



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