زعيم الشيشان يطالب باستخدام الأسلحة النووية في الحرب الروسية الأوكرانية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

دعا زعيم الشيشان رمضان قديروف روسيا، إلى استخدام السلاح النووي في أوكرانيا، بعد خسارة بلدة “ليمان” الاستراتيجية.

وقال زعيم الشيشان في بيان على حسابه بموقع “تليجرام” إنه في رأيه الشخصي يحب على روسيا “استخدام أسلحة نووية تكتيكية”، بعد انسحاب القوات الروسية من ليمان شرقي أوكرانيا.

كما طالب قديروف باتخاذ إجراءات صارمة لحسم المعركة في أوكرانيا، بما في ذلك إعلان الأحكام العرفية واستخدام أسلحة نووية منخفضة القوة.

وألقى زعيم الشيشان باللوم على عدد من القادة الروس في المعركة، قائلا إن تحركاتهم وأوامرهم كانت سبب خسارة مدينة ليمان الأوكرانية.

وكان الجيش الأوكراني أعلن أنه يحاصر آلاف الجنود الروس في محيط بلدة ليمان الاستراتيجية، في إقليم دونيتسك شرقي أوكرانيا.

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وأكدت كييف أن هناك ما بين و5500 جندي روسي محاصرون، لكن العدد ربما يكون انخفض بسبب الخسائر في صفوف الجنود الذين حاولوا الفرار من الحصار.