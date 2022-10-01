استشاري أورام يوضح فوائد “الماموغرام”: “اكتشاف مبكر لسرطان الثدي”

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت أم الخير أبو الخير إستشاري الأوروام، عن فوائد فحص “الماموغرام” الذي يقوم بـ اكتشاف إصابة سرطان الثدي قبل حدوثه بسنتين أو أكثر، كما ذكرت أن وزارة الصحة توفر الكشف مجانا للمواطنين.

اكتشاف مبكر لـ سرطان الثدي

وقالت الدكتورة أم الخير أبو الخير في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة الإخبارية: “فحــص الماموغرام، يكتشف الإصابة بـ سرطان الثدي مبكرًا قبل سنتين لثلاث سنوات من تكون الورم، لذلك ننوه أنه يجب إجراء فحص”.

وأضافت: “هذا الكشف متوفر في الممكلة بشكل كبير جدًا، فوزراة الصحة توفره ليس فقط في شهر أكتوبر ولكن طوال العام، وحينما يتم اكتشاف أي شيء مقلق يقومون بتوحيل الحالات إلى مدينة الملك فهد الطبية”.

وأكملت: “وإذا تم اكتشاف المرض يتحولون إلى مسار علاج السرطان، أما إذا لم يتم ذلك يرجعون للكشف مرة أخري، كما أن الحكومة تساعد المواطنين في توفير الكشف المجاني لهم، لمن لا يقدرون على ذلك، ويجرون الفحص مبكرًا”.

ما هو فحص الماموغرام؟

يعتبر فحص الماموغرام هو عبارة صورة يتم التقاطها لـ الثدي تم التقاطها بواسطة الأشعة السينية أو كما تعرف بـ “أشعة X”، حيث يعمل الفحص الإكلينيكي الدوري والفحص الذاتي كل شهر على اكتشاف والتشخيص المبكر لأورام الثدي.

وعد إجراء فحص الماموغرام سنويًا لـ السيدات التي تخطت سن الأربعين أمرًا هامًا، لأنه يساعد في اكتشاف الورم قبل ظهوره بعدة أعوام وبالتالي يمكن لأي سيدة أن تبدأ بالعلاج مبكرًا من أجل مقاومة المرض والتعافي منه.