تركيا: العجز التجاري لأعلى مستوى في تاريخه

وأظهرت الأرقام والبيانات الرسمية التركية التي نشرتها وكالة «بلومبيرغ» أن الفجوة الشهرية في الميزان التجاري وصلت إلى 11.2 مليار دولار، أي أقل بقليل من متوسط التقدير البالغ 11.3 مليار دولار.
وهذا العجز هو الأعلى على الإطلاق، بحسب البيانات التاريخية التي تعود إلى عام 1984. وأظهرت البيانات الرسمية أن العجز في الفترة من يناير إلى أغسطس 2022 وصل إلى 73.4 مليار دولار، بزيادة نسبتها 146% عن العام السابق.
وتفاقم العجز في الميزان التجاري التركي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والسلع إلى مستويات قياسية، وهو ما زاد من المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، كما أدت سلسلة من التخفيضات القياسية في أسعار الفائدة إلى إذكاء التضخم الجامح وتقويض العملة.
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