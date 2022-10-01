لأول مرة منذ عامين.. «أوبك +» تعقد اجتماعا بالحضور شخصيا

محمد بن مسعود - الدمام - كشف مصدر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن مجموعة «أوبك +» ستعقد اجتماعا في الخامس من أكتوبر الجاري في العاصمة النمساوية (فيينا) بالحضور الشخصي، وذلك للمرة الأولى منذ مارس عام 2020، لافتا إلى أنه سيكون خيار المشاركة عبر الإنترنت متوفرا لبعض الوفود التي قد لا تتمكن من السفر لحضور الاجتماع؛ نظرا إلى قصر المهلة المتاحة.

وذكرت مصادر أن المحادثات حول خفض إنتاج النفط تركز على زيادة محتملة لتخفيضات الإنتاج من 500 ألف برميل يوميا إلى مليون برميل يوميا لدعم السوق.

وتجتمع «أوبك +»، التي تضم أوبك ومنتجي نفط مستقلين منهم روسيا، على خلفية تراجع أسعار النفط بعد بلوغها أعلى مستوى منذ أعوام في مارس الماضي وتقلبات حادة في السوق.

وكان مصدر مطلع أوضح الأسبوع الماضي أن روسيا قد تقترح خفضا للإنتاج يصل إلى مليون برميل يوميا، في حين ذكر مصدر في «أوبك» أن حجم الخفض المرجح يقترب من 500 ألف برميل يوميا.