شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. رابطة المحترفين تصدم النصر قبل مواجهة اتحاد جدة في كلاسيكو الدوري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجهت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، صدمة إلى نادي النصر، بعد رفض طلب إدارة النادي قبل مواجهة اتحاد جدة في كلاسيكو دوري روشن السعودي.

رابطة الدوري ترفض تحقيق طلب النصر قبل الكلاسيكو

وكان نادي النصر، تقدم بطلب بشأن عرض مباراة الفريق المقبلة أمام الاتحاد، على الشاشة الوسطي في ملعب مرسول بارك، ولكن الرابطة رفضت هذا الأمر.

ومن المنتظر أن يلتقي النصر نظيره الاتحاد على ملعب مرسول بارك بالرياض، مساء غدٍ ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي.

وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن رابطة الدوري قد تلقت خطابًا من النصر الذي يطلب فيه الموافقة على عرض مبارياته عبر الشاشة الوسطى في الملعب، بدايةً من مباراته أمام الاتحاد، متعهدة بعدم إعادة الأهداف قبل أن تعتمد من الحكام.

لجنة الحكام تقف أمام النصر قبل مواجهة اتحاد جدة

وأضافت: "رابطة المحترفين لا تمانع فكرة عرض المباريات على الشاشة في الملعب، فيما يأتي الرفض من لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي تخشى احتقان الجماهير في المدرجات عقب إعادات حكام الـ "الفار”.

وتابعت: "وفي نفس الوقت وافقت رابطة المحترفين على طلب إدارة النصر بشأن استخدام الدخان البارد SO2 خلف المرميين بعد الأهداف، واستخدام الشاشة لعرض الجوائز بين الشوطين".