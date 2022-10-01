اخبار الرياضه السعوديه شعلة «الألعاب السعودية» تضيء سماء الطائف

محمد بن مسعود - الدمام - وصلت صباح اليوم (السبت)، شعلة دورة الألعاب السعودية إلى محافظة الطائف، إذ بدأت مسيرتها من ثلاثة مواقع، حيث كانت البداية من قصر شبرا التاريخي ثم باب الحزم وانتهت بدوار المئوية، وقد شارك في المسيرة أبطال الألعاب الأولمبية وكذلك عدد من الجهات الحكومية منها محافظة الطائف وجامعة الطائف وإدارة التعليم.
وتشكل دورة الألعاب السعودية في دورتها الأولى قفزة نوعية في مسيرة الرياضة، وخطوة أولى في طريق تأسيس جيل قادر على المنافسة في الدورات الأولمبية، ومدّ المنتخبات السعودية باللاعبين المميزين والمواهب؛ إذ أتاحت الدورة الفرصة لأكثر من 20 ألف رياضي ورياضية للمشاركة في هذا الحدث الكبير من خلال التصفيات وتجارب الأداء.
وستشهد نهائيات منافسات الدورة مشاركة أكثر من 6 آلاف رياضي و2000 مشرف فني وإداري، يمثلون أكثر من 200 نادٍ من مختلف أنحاء المملكة، وفئة الأفراد الذين سيشاركون تحت علم اللجنة الأولمبية والبارالمبية، وسيتنافسون في 45 رياضة فردية وجماعية تتضمن 5 ألعاب خصصت للرياضات البارالمبية، إضافة إلى الميداليات الممنوحة، وسيتنافس الرياضيون المشاركون في الدورة على جوائز هي الأعلى في تاريخ المنطقة، إذ يتجاوز مجموعها 200 مليون ريال، يحصل الفائز بالميدالية الذهبية في أي لعبة على مليون ريال، والفضية 300 ألف ريال، والبرونزية 100 ألف ريال.
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