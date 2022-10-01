محمد بن مسعود - الدمام - بث مباشر مباراة الخليج والباطن في دوري روشن السعودي، مشاهدة مباراة الخليج والباطن في دوري روشن السعودي، بالإضافة إلى موعد مباراة الخليج والتعاون في دوري روشن والقنوات الناقلة للمباراة.

بث مباشر مباراة الخليج والباطن في دوري روشن السعودي

ويقدم موقع “المناطق” بث مباشر مباراة الخليج والباطن في دوري روشن السعودي، وذلك في ظل تزايد البحث خلال الساعات القليلة الماضية لمتابعة المباراة لحظة بلحظة عقب انطلاق المباراة.

ويحتضن ملعب محمد بن فهد مباراة بين الفريقين الخليج والباطن في مواجهة صعبة على كلا الفريقين، نظرا لوضع الفريقين في جدول الترتيب بالدوري السعودي للمحترفين.

ترتيب الخليج والباطن في دوري روشن

الخليج صاحب الأرض والجمهور، يبحث الوافد الجديد إلى دوري روشن عن فوزه الأول بدوري روشن للمحترفين، عندما يلاقي الجريح الباطن، وتعد الفرصة سانحة للفريق من أجل تحقيق فوز أول تاريخي في مسابقة الكبار، ويحتل الفريق المركز الرابع عشر برصيد نقط واحدة.

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في الجانب الآخر، يسعى نادي الباطن لتحقيق فوزه الأول بعد البداية الكارثية في الموسم الحالي حيث لعب الفريق 4 مباريات نال الهزيمة في جميع المباريات، ويحتل المركز الأخير بدون نقاط، وتعد الفرصة فرصة للخروج من قاع الترتيب حال حقق الفريق الفوز.

موعد مباراة الخليج والباطن القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الخليج والباطن مساء اليوم السبت الأول من أكتوبر في تمام التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدة مباراة الخليج والباطن عبر مجموعة قتوات “SSC Saudi Arabia” الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات الدوري السعودي.

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