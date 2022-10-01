اخبار الخليج – بالصور.. شرطة العاصمة تنظم حملة تفتيشية مشتركة تسفر عن ضبط محلات وعمالة مخالفة

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬حملة‭ ‬تفتيشية‭ ‬مشتركة‭ ‬مع‭ ‬شئون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬وهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ووزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬وأمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬على‭ ‬محلات‭ ‬بيع‭ ‬الخردة‭ ‬والمعادن‭ ‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬رصد‭ ‬قيام‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المحلات‭ ‬بشراء‭ ‬مواد‭ ‬مسروقة‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬المشتركة‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بالمملكة‭ ‬،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬المحلات‭ ‬والعمالة‭ ‬بقانون‭ ‬الإقامة‭ ‬وأحكام‭ ‬قانون‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وأنظمة‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬وعدم‭ ‬إشغال‭ ‬الطريق‭ ‬العام‭ ‬،‭ ‬والوقوف‭ ‬على‭ ‬أية‭ ‬مخالفات‭ ‬أو‭ ‬إجراءات‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬أسفرت‭ ‬الحملة‭ ‬عن‭ ‬ضبط‭ ‬17‭ ‬عاملاً‭ ‬من‭ ‬جنسيات‭ ‬آسيوية‭ ‬لمخالفتهم‭ ‬نظام‭ ‬الإقامة‭ ‬والعمل‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬رصد‭ ‬مخالفات‭ ‬متفرقة‭ ‬حيال‭ ‬46‭ ‬محلاً‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬حيالها‭. ‬

وأشارت‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬حيال‭ ‬العمالة‭ ‬المضبوطة‭ ‬،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أنها‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬تكثيف‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬المشتركة‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬لضبط‭ ‬المخالفات‭ ‬ومرتكبيها‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬حيالهم‭.‬