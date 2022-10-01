اخبار الخليج – بالصور.. شرطة العاصمة تنظم حملة تفتيشية مشتركة تسفر عن ضبط محلات وعمالة مخالفة

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت مديرية شرطة محافظة العاصمة حملة تفتيشية مشتركة مع شئون الجنسية والجوازات والإقامة وهيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الصناعة والتجارة وأمانة العاصمة على محلات بيع الخردة والمعادن ، وذلك بعد رصد قيام عدد من هذه المحلات بشراء مواد مسروقة.
وتأتي هذه الحملة من منطلق الاستمرار في تنفيذ الحملات التفتيشية المشتركة مع مختلف الجهات المعنية بالمملكة ، والتأكد من التزام المحلات والعمالة بقانون الإقامة وأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وأنظمة وزارة الصناعة والتجارة وعدم إشغال الطريق العام ، والوقوف على أية مخالفات أو إجراءات غير قانونية ، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 17 عاملاً من جنسيات آسيوية لمخالفتهم نظام الإقامة والعمل ، كما تم رصد مخالفات متفرقة حيال 46 محلاً واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وأشارت مديرية شرطة محافظة العاصمة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال العمالة المضبوطة ، مؤكدةً أنها مستمرة في تكثيف الحملات التفتيشية المشتركة مع مختلف الجهات الحكومية لضبط المخالفات ومرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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