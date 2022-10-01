اخبار دوليه – الخناق يضيق على النظام الإيراني.. ومظاهرات حاشدة في الجامعات تدعو لطرد الملالي

محمد بن مسعود - الدمام - شهد‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الجامعات‭ ‬الإيرانية‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬مظاهرات‭ ‬ومسيرات‭ ‬طلابية‭ ‬واسعة‭ ‬للتنديد‭ ‬بالأوضاع‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬وطالب‭ ‬المتظاهرون‭ ‬الأمن‭ ‬الإيراني‭ ‬بالتوقف‭ ‬عن‭ ‬قمع‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬أسبوعين،‭ ‬كما‭ ‬طالبوا‭ ‬بإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬السجناء‭ ‬والمعتقلين‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬انضم‭ ‬طلاب‭ ‬جامعة‭ ‬شيراز،‭ ‬جنوب‭ ‬غربي‭ ‬إيران،‭ ‬إلى‭ ‬إضراب‭ ‬الجامعات،‭ ‬ونظموا‭ ‬تجمعًا،‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬أول‭ ‬أكتوبر،‭ ‬في‭ ‬حرم‭ ‬الجامعة‭ ‬وهتفوا‭ ‬في‭ ‬مسيرتهم‭ ‬الاحتجاجية‭: ‬‮«‬أيها‭ ‬الطالب‭ ‬الغيور‭ ‬نريد‭ ‬دعمك‮»‬‭.‬

كما‭ ‬انضم‭ ‬طلاب‭ ‬الجامعة‭ ‬الحرة‭ ‬في‭ ‬‮«‬مشهد‮»‬،‭ ‬شمال‭ ‬شرقي‭ ‬إيران،‭ ‬إلى‭ ‬إضراب‭ ‬الجامعات‭ ‬وهتفوا‭ ‬أمام‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭: ‬‮«‬يا‭ ‬عديمي‭ ‬الشرف‭.. ‬يا‭ ‬عديمي‭ ‬الشرف‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حاولت‭ ‬إنهاء‭ ‬احتجاجاتهم‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬نفسه،‭ ‬أظهرت‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬أن‭ ‬طلاب‭ ‬جامعة‭ ‬زنجان‭ ‬انضموا‭ ‬إلى‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬عمت‭ ‬إيران‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬مرددين‭ ‬هتافات‭: ‬‮«‬المرأة‭ ‬والحياة‭ ‬والحرية‮»‬‭.‬

وقبل‭ ‬ذلك‭ ‬بدأ‭ ‬طلاب‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬طهران‭ ‬الحرة‭ ‬احتجاجاتهم‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬وأكدوا‭ ‬استمرار‭ ‬المظاهرات‭ ‬حتى‭ ‬تحقيق‭ ‬مطالبهم‭ ‬المشروعة‭.‬