اخبار دوليه – الخناق يضيق على النظام الإيراني.. ومظاهرات حاشدة في الجامعات تدعو لطرد الملالي

محمد بن مسعود - الدمام - شهد كثير من الجامعات الإيرانية اليوم السبت مظاهرات ومسيرات طلابية واسعة للتنديد بالأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، وطالب المتظاهرون الأمن الإيراني بالتوقف عن قمع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسبوعين، كما طالبوا بإطلاق سراح السجناء والمعتقلين.
وفي هذا السياق، انضم طلاب جامعة شيراز، جنوب غربي إيران، إلى إضراب الجامعات، ونظموا تجمعًا، اليوم السبت أول أكتوبر، في حرم الجامعة وهتفوا في مسيرتهم الاحتجاجية: «أيها الطالب الغيور نريد دعمك».
كما انضم طلاب الجامعة الحرة في «مشهد»، شمال شرقي إيران، إلى إضراب الجامعات وهتفوا أمام القوات الأمنية: «يا عديمي الشرف.. يا عديمي الشرف»، بعد أن حاولت إنهاء احتجاجاتهم.
وفي السياق نفسه، أظهرت مقاطع الفيديو أن طلاب جامعة زنجان انضموا إلى الاحتجاجات التي عمت إيران اليوم السبت مرددين هتافات: «المرأة والحياة والحرية».
وقبل ذلك بدأ طلاب كلية الطب في جامعة طهران الحرة احتجاجاتهم صباح اليوم السبت وأكدوا استمرار المظاهرات حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.
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