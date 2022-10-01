أمانة منطقة جازان تتيح خدمة حاسبة الرسوم البلدية لعملائها

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – هشام بن عبدالرحمن يؤكد حرص شؤون الجنسية والجوازات والإقامة على مكافحة الإقامات غير النظامية وعلى الدور المجتمعي لوقف هذه الممارسات

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