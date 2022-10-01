«غوغل» تخطط لأن تكون «الوجهة الأولى للتسوق» عبر الإنترنت

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬غوغل‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬عن‭ ‬خططها‭ ‬بشأن‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬محرك‭ ‬البحث‭ ‬الخاص‭ ‬بها‭ ‬هو‭ ‬‮«‬الوجهة‭ ‬الأولى‭ ‬للتسوق‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬حدث‭ ‬‮»‬Search On 22‮«‬‭ ‬الذي‭ ‬أقامته‭ ‬الشركة‭ ‬مؤخرًا،‭ ‬وكشفت‭ ‬فيه‭ ‬عملاق‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬عن‭ ‬رؤيتها‭ ‬السنوية‭.‬

وأعلنت‭ ‬أيضًا‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الميزات‭ ‬والتغييرات‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بـ‭ ‬التسوق‭ ‬المرئي‭ ‬و‭ ‬التخصيص‭ ‬و‭ ‬الشراء‭ .‬

وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬جذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المستهلكين‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬للتسوق‭ ‬عبر‭ ‬غوغل،‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬تطبيقات‭ ‬أخرى،‭ ‬مثل‭ ‬أمازون‭ .‬

وقامت‭ ‬غوغل‭ ‬بتضمين‭ ‬ميزات‭ ‬التسوق‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬شريط‭ ‬البحث‭ ‬الرئيس‭ ‬الخاص‭ ‬بها‭.‬

وبمعنى‭ ‬آخر،‭ ‬لن‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬المستهلك‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬علامة‭ ‬تبويب‭ ‬التسوق‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬شيء‭ ‬ما؛‭ ‬يريد‭ ‬شراءه‭.‬

وبدلًا‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬يستطيع‭ ‬المستخدم‭ ‬البحث‭ ‬بكلمة‭ ‬تسوق‭ (‬أو‭ ‬Shop‭) ‬متبوعًا‭ ‬باسم‭ ‬المنتج،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬تلقائيًا‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬المرئية‭ ‬وأدوات‭ ‬البحث‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توافرها‭ ‬في‭ ‬المتاجر‭ ‬القريبة‭.‬

وأوضحت‭ ‬الشركة‭ ‬الشركة‭ ‬أنها‭ ‬ستطلق‭ ‬الميزة‭ ‬على‭ ‬نظامي‭ ‬تشغيل‭ ‬أندرويد‭ ‬و‭ ‬iOS‭ ‬بشكل‭ ‬أولي،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬نسخة‭ ‬الويب‭ ‬قريبًا‭.‬