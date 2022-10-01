«غوغل» تخطط لأن تكون «الوجهة الأولى للتسوق» عبر الإنترنت

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت شركة «غوغل» الأمريكية للتكنولوجيا عن خططها بشأن أن يصبح محرك البحث الخاص بها هو «الوجهة الأولى للتسوق» عبر الإنترنت.
جاء ذلك في حدث »Search On 22« الذي أقامته الشركة مؤخرًا، وكشفت فيه عملاق التكنولوجيا عن رؤيتها السنوية.
وأعلنت أيضًا عن عدد من الميزات والتغييرات الجديدة التي تتعلق بـ التسوق المرئي و التخصيص و الشراء .
وتهدف إلى جذب المزيد من المستهلكين عبر الإنترنت بشكل أكبر للتسوق عبر غوغل، بدلًا من استخدام تطبيقات أخرى، مثل أمازون .
وقامت غوغل بتضمين ميزات التسوق مباشرة في شريط البحث الرئيس الخاص بها.
وبمعنى آخر، لن يتعين على المستهلك الدخول إلى علامة تبويب التسوق للبحث عن شيء ما؛ يريد شراءه.
وبدلًا من ذلك، يستطيع المستخدم البحث بكلمة تسوق (أو Shop) متبوعًا باسم المنتج، ما يؤدي تلقائيًا إلى الحصول على مجموعة من النتائج المرئية وأدوات البحث بالإضافة إلى توافرها في المتاجر القريبة.
وأوضحت الشركة الشركة أنها ستطلق الميزة على نظامي تشغيل أندرويد و iOS بشكل أولي، على أن تصل إلى نسخة الويب قريبًا.
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