بعقوبة تصل لـ 32 ألف ريال.. ضبط 27 مخالفًا لنظام البيئة بالرياض وعسير

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ألقت القوات الخاصة للأمن البيئي، القبض على 27 مواطناً مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم أكثر من 16 متراً مكعباً من الحطب والفحم المحليين المستخدمين في أنشطة تجارية في منطقتي الرياض وعسير.

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مبيناً أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى 32 ألف ريال لكل متر مكعب.

وناشد العتيبي المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.





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Source akhbaar24

