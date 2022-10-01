الترجي يتجاوز الهدى في ختام مباريات الجولة الرابعة من ممتاز اليد

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اختتمت اليوم السبت مباريات الجولة الرابعة من بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، إذ تمكن الترجي من تجاوز نظيره الهدى بنتيجة (29-27)، في المباراة التي جمعتهم على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف.

وأسفرت باقي نتائج مباريات الجولة التي جرت أمس عن انتصار الخليج على الوحدة بنتيجة (36-29)، وفوز مضر على المحيط بنتيجة (31-19)، وأستطاع الصفا التفوق على النور بنتيجة (29-27)، وحقق الزلفي الفوز على الابتسام بنتيجة (31-25)، وتلقى القارة الخسارة من الأهلي بنتيجة (27-32).



وبهذه النتائج تواصل فرق الخليج ومضر والصفا حصدها للعلامة الكاملة بواقع 8 نقاط تضعهم في المراكز الثلاثة الأولى توالياً وبفارق الأهداف، تتبعهم فرق النور والهدى والأهلي والوحدة والترجي في المراكز من الرابع حتى الثامن على التوالي بواقع 4 نقاط لكل منهم، ويمتلك فريقا الابتسام والزلفي نقطتان يحتلان بهما المركزين التاسع والعاشر، ويقع فريقا القارة والمحيط في مؤخرة الترتيب بدون أي نقطة.

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Source akhbaar24

