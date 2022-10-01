︎
.
اختتمت اليوم السبت مباريات الجولة الرابعة من بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، إذ تمكن الترجي من تجاوز نظيره الهدى بنتيجة (29-27)، في المباراة التي جمعتهم على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف.
وأسفرت باقي نتائج مباريات الجولة التي جرت أمس عن انتصار الخليج على الوحدة بنتيجة (36-29)، وفوز مضر على المحيط بنتيجة (31-19)، وأستطاع الصفا التفوق على النور بنتيجة (29-27)، وحقق الزلفي الفوز على الابتسام بنتيجة (31-25)، وتلقى القارة الخسارة من الأهلي بنتيجة (27-32).
وبهذه النتائج تواصل فرق الخليج ومضر والصفا حصدها للعلامة الكاملة بواقع 8 نقاط تضعهم في المراكز الثلاثة الأولى توالياً وبفارق الأهداف، تتبعهم فرق النور والهدى والأهلي والوحدة والترجي في المراكز من الرابع حتى الثامن على التوالي بواقع 4 نقاط لكل منهم، ويمتلك فريقا الابتسام والزلفي نقطتان يحتلان بهما المركزين التاسع والعاشر، ويقع فريقا القارة والمحيط في مؤخرة الترتيب بدون أي نقطة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر الترجي يتجاوز الهدى في ختام مباريات الجولة الرابعة من ممتاز اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.