أمانة منطقة جازان تتيح خدمة حاسبة الرسوم البلدية لعملائها

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المناطق_واس
أتاحت أمانة منطقة جازان الفرصة لعملائها لحساب تكاليف خدماتهم عبر خدمة حاسبة الرسوم البلدية من خلال منصة “بلدي”، بهدف اختصار الوقت والجهد ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.
وأوضحت الأمانة أن الخدمة الجديدة تمكن المستفيدين من التعرف على تكاليف خدماتهم البلدية بطريقة صحيحة ومضمونة وسهلة دون الحاجة إلى زيارة الأمانة أو البلدية.
وتأتي الخدمة ضمن جهود الأمانة في تطوير الخدمات البلدية الرقمية وتسهيلها على عملائها، وتحسين تجربتهم مع خدماتها ، وذلك من خلال الرابط التالي: https://apps.balady.gov.sa/Eservices/FeesCalculator.
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Source almnatiq
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