تشمل 9 أفرع.. الأمير خالد الفيصل يطلق جائزة مكة للتميز بدورتها الـ14

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أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أعمال جائزة مكة للتميّز في دورتها الـ14 للعام 2022.

وأوضح المشرف العام على الجائزة وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة مشبب القحطاني، أن الجائزة التي حصل عليها منذ انطلاقتها ما يزيد على 115 فائزاً من جهات حكومية وأهلية وأفراد، تحرص على تشجيع العمل المميز وتحفيز جهود الجهات والأفراد بما ينعكس إيجاباً على تجويد الأعمال وإتقانها وصولاً للارتقاء بمختلف الجوانب.

وأضاف أن التقديم سيكون عبر منصة الجائزة الرقمية التفاعلية التي أطلقت العام الماضي في خطوة لمواكبة خطط الإمارة نحو التحوّل الرقمي في مختلف المجالات.

وتتنافس الجهات والأفراد على نيل الجائزة في 9 أفرع، تتمثل في التميز في خدمات الحج والعمرة، والتميز الإداري، والثقافي، والاقتصادي، والعمراني، والاجتماعي، والبيئي، والعلمي والتقني، والإنساني، بشرط أن تكون الشخصية المختارة قدّمت جهداً مميزاً في عدد من الأنشطة والبرامج والمبادرات التي تتعلق بإنسان المنطقة، وأن تكون ذات بصمة واضحة ومؤثرة.



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Source akhbaar24

