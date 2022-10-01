زهير أبوالرحى يتحدث لـ”سبورت 24″ عن حصوله على الحزام الأسود من منظمة kukkiwon

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أبدى مدرب المنتخب السعودي للتايكوندو للبومسي ونادي الترجي الماستر زهير أبوالرحى، سعادته بالحصول على الحزام الأسود الدان السادس من منظمة kukkiwon العالمية “المقر الرئيسي للتايكوندو”.

وقال أبوالرحى، في تصريحات خاصة لـ “سبورت 24″، اليوم السبت:”الحزام الأسود الذي حصلت عليه من الدرجة السادسة ويعتبر وفقًا للتصنيف الرئيسي من الدرجات العليا، فالأسود من 9 درجات وهذا الإنجاز سبقه العديد من الإنجازات لي في مسيرتي مع اللعبة التي تجاوزت 33 عامًا”.

وأتم مدرب المنتخب السعودي للتايكوندو للبومسي تصريحاته بقوله:”خلال هذه المسيرة انضم عدد كبير من اللاعبين للمنتخب وحققوا إنجازات استثنائية للوطن والمدرب الوطني والمدربين لابد أن يكونوا مؤهلين ليس فقط التأهيل على المستوى الفني، الوطن أعطانا الكثير ولابد من رد الجميل ونحصل على دورات عديدة وهناك طموح بتحقيق إنجازات جديدة للوطن مستقبلاً”.



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Source akhbaar24

