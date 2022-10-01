كوريا الجنوبية تسجل أطول فترة عجز تجاري منذ 1997

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سجلت كوريا الجنوبية أطول فترة عجز تجاري منذ الأزمة المالية الأسيوية التي وقعت في عام 1997 حيث أدى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية إلى أن تتجاوز الواردات الصادرات، بحسب “بلومبيرج”.
وأظهرت البيانات التي أصدرتها وزارة التجارة اليوم السبت، أن العجز وصل إلى 3.77 مليار دولار في سبتمبر الماضي، في تراجع للشهر السادس على التوالي. وارتفعت الواردات 18.6% عن العام الماضي، بينما زادت الصادرات 2.8%، وتشهد الدول التي تعتمد على التصدير عجزا تجاريا متواصلا العام الجاري حيث أدت الحرب الروسية على أوكرانيا إلى زيادة أسعار الطاقة والسلع وفاقمت ضغوط التضخم.
وسجلت نسبة العجز مستوى قياسيا في كوريا الجنوبية في شهر أغسطس، كما يفاقم تراجع قيمة العملة المحلية من مشاكل المصنعين.
وأظهرت البيانات التجارية لشهر سبتمبر تراجع صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين 6.5% وإلى الاتحاد الأوروبي 0.7%، في حين زادت الصادرات إلى الولايات المتحدة 16%، وإلى اليابان 2.5%.
وتراجع إجمالي صادرات أشباه الموصلات 5.7% في سبتمبر، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
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Source almnatiq
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