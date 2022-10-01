شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يُخطط للتعاقد مع نجم برشلونة السابق في صفقة خيالية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت تقارير صحفية، أن نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، يسعى للتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني السابق، خلال الفترة المقبلة.

النصر يخطط للتعاقد مع سواريز في يناير

وأوضحت التقارير، أن الفريق السعودي يريد الحصول على خدمات الأوروجوياني لويس سواريز نجم البلوجرانا وأتلتيكو مدريد السابق وناسيونال الأوروجوياني الحالي، بالميركاتو الشتوي.

وأكدت التقارير، أن إدارة النصر تكثف جهودها للبحث عن مهاجم أجنبي جديد، لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي القادم، ليكون بديلًا للكاميروني فينسنت أبوبكر الذي يبتعد عن مستواه.

وأضافت: "رغم اهتمام العالمي بالتعاقد مع سواريز، إلا أنه سوف يجد منافسة شرسة للغاية من الأندية الأمريكية، التي تسعى للتعاقد معه".



ناسيونال الأوروجوياني يعلن رحيل سواريز في ديسمبر



وأعلن رئيس نادي ناسيونال الأوروجوياني، في وقت سابق أن اللاعب سيرحل عن صفوفه خلال ديسمبر المقبل، وهو ما يدفع النصر للتفاوض من أجله.

من ناحية أخرى، يستعد النصر بقيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق لمواجهة اتحاد جدة، مساء غدٍ الأحد على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.