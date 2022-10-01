شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة النصر تحرض لاعبي الفريق على الانتقام من حمدالله.. تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج عبر برنامجه "اكشن مع وليد"، على مدى الضغط الذي يعيشه إدارة النصر خلال الفترة الحالية قبل كلاسيكو الاتحاد المرتقب في الأسبوع الخامس من دوري روشن السعودي.

للانتقام من حمدالله.. النصر يضعط للفوز على الاتحاد

وأكد الإعلامي الفراج على أن إدارة النصر تخطط لحسم الكلاسيكو بأي ثمن، مشيرًا إلى أن الفوز على الاتحاد لا يعني بالنسبة للنصراوية 3 نقاط فقط لا غير، حيث يزيل الإنتصار الضغط على النصر بسبب قضية العالمي مع حمدالله.

ولذلك قامت إدارة العميد بوضع مكافآت مالية باهظة للاعبي الفريق عقب الفوز على الاتحاد في الكلاسيكو المرتقب.

النصر يقدم شكوى ضد حمدالله

وقدم النصر شكوى رسميه ضد نجمه السابق بتهمة التفاوض مع الاتحاد خلال الفترة المحمية من عقده اللاعب مع قلعة العالمي، والذي رحل عنه في نوفمبر الماضي بعد فسخ التعاقد بين الطرفين "بسبب أمور ليس له علاقة بكرة القدم".

وقامت رابطة الدوري السعودي بإعلان عقوبة قوية لـ حمدالله بإيقافه 4 أشهر، قبل أن يتم التراجع عن قرار العقوبة مؤكدة على أن اللاعب أجنبي وليس محلي، لذلك تركت عقوبته "للاتحاد الدولى لكرة القدم".

موعد مباراة النصر والاتحاد القادمة في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يقع الاتحاد ضيفًا على النصر في مرسول بارك مساء الغد الأحد في كلاسيكو الدوري السعودي، والذي ينطلق في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

موقف النصر والاتحاد في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين

يقع النصر رابعًا لدوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، بعد تحقيقه 3 انتصارات وهزيمة، بينما يقع الاتحاد في المركز الثالث برصيد 10 نقاط بعد تحقيق نفس مجموع الانتصارات وتعادل وحيد.