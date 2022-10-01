شكرا لقرائتكم خبر عن نجم النصر يُطمئن جارسيا قبل مواجهة اتحاد جدة بالكلاسيكو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - طمأن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني، قبل مواجهة اتحاد جدة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر ضد اتحاد جدة بدوري روشن

ومن المنتظر أن يلتقي النصر نظيره الاتحاد، مساء غدٍ الأحد على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان جارسيا، قام بتأجيل استقراره على تشكيلة الفريق التي ستواجه الاتحاد مساء الأحد على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين، إلى ما بعد التدريب الأخير اليوم السبت.

وتواجد خلال مران أمس الجمعة، الكولومبي دافيد أوسبينا حارس مرمى الفريق، وهو ما أثلج صدر رودي جارسيا قبل المباراة المرتقبة.

أوسبينا يشارك في تدريبات النصر بعد عودته من منتخب بلاده

وشارك أوسبينا في التدريبات، بعد عودته إلى الرياض قادما من التجمع الأخير لمنتخب بلاده، حيث أبدى جاهزية لياقية، لخوض مباراة الكلاسيكو.

وحرص مدرب النصر، في مران أمس بملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بمقر النادي، على تطبيق عدد من الخطط التكتيكية التي ينوي تنفيذها أمام الاتحاد، باللقاء.

وطبق اللاعبون خلال التقسيمات المصغرة العديد من الجمل التكتيكية، وسبقتها تمارين لياقية، وأخرى تكتيكية تضمنت التسديد من مسافات مختلفة.