شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يبحث عن تاريخ جديد باسمه مع ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي محاولاته لكتابة تاريخ فريد من نوعه رفقة الريدز خلال مباريات الفريق الإنجليزي بالبريميرليج خاصة بعدما قرر البقاء داخل قلعة الأنفيلد وتجديد عقده مع الفريق.

موعد مباراة ليفربول الليلة

ومن المنتظر أن يخوض صلاح رفقة فريقه ليفربول مباراة هامة اليوم أمام نظيره برايتون ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

ويتطلع صلاح خلال هذه المباراة لكتابة رقم جديد باسمه على الصعيد التهديفي في تاريخ ليفربول بالدوري الإنجليزي.

صلاح يبحث عن الانفراد بجدول ترتيب هدافي ليفربول

ويمتلك صلاح في حصيلته من الأهداف 120 هدفا بالدوري الإنجليزي بالتساوي مع ستيفن جيرارد وسام ريبولد، بفارق هدفين عن صاحب المركز السابع جاك براكينسون، لذلك يسعى صلاح لتسجيل هدف ليحتل المركز الثامن.

ومن جانبه يحتل صلاح المركز الثاني متساويا مع جيرارد في هدافي ليفربول ببطولة البريميرليج أي بمسماها الجديدح حيث يحتل صدارة ترتيب ليفربول روبي فاولر برصيد 128 هدفا فيما يتساوى صلاح وجيرارد بالمركز الثاني برصيد 120 هدفا.

وفي حالة تسجيل صلاح هدفا اليوم سيحتل بذلك المركز الثاني منفردا وتخطي رقم جيرارد.