البرلمان العربي يعيد انتخاب العسومي رئيساً له

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلن البرلمان العربي اليوم إعادة انتخاب عادل عبد الرحمن العسومي لرئاسة البرلمان في دورة جديدة مدتها عامين بموجب النظام الأساسي للبرلمان، وذلك بعد حصوله على 51 صوتاً.
جاء ذلك في الجلسة الإجرائية المُخصصة لانتخاب رئيس للبرلمان العربي، ونوابه الأربعة، ورؤساء اللجان، التي عُقِدَت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بحضور 66 نائباً.
مما يذكر أن اللجنة الداخلية المُشَكّلة من البرلمان العربي ستواصل إجراءات الانتخابات حيث سيتم انتخاب أربعة نواب لرئيس البرلمان، وكذلك رؤساء اللجان النوعية للبرلمان العربي.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان العربي جلسته العامة الأولى يوم 4 أكتوبر الجاري.
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