محمد بن مسعود - الدمام - تزايد البحث خلال الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الحصول على رابط بث مباشر مباراة ضمك والطائي بدوري روشن السعودي، في افتتاح مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين السعودي في النسخة الحالية من البطولة لموسم 2022-2023.

بث مباشر مباراة ضمك والطائي بدوري روشن السعودي

ويقدم موقع “المناطق” بث مباشر مباراة ضمك والطائي بدوري روشن السعودي، وذلك في ظل تقدم الموقع خدمة المشاهدة الفورية لجميع المباريات في البطولة المحلية بالدوري السعودي لمختلف الفرق التي تشارك في المسابقة في الموسم الحالي.

ويحل نادي الطائي ضيفًا ثقيلًا على نادي ضمك على معلب “مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية” في افتتاح مباريات اليوم الأول من الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين موسم 2022-2023.

ترتيب ضمك والطائي في دوري روشن

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ضمك صاحب الأرض والجمهور، يسعى لتحقيق لاستغلال العودة من التوقف الدولي وتحسين نتائجه حيث لعب الفريق 4 مباريات، وحقق الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة والخسارة في أخرى، وجمع الفريق سبع نقاط يحتل بها المركز السابع في ترييب دوري روشن.

وفي الجانب الآخر، يسعى نادي الطائي لمواصلة نتائجه الإجابية في الموسم الحالي من دوري روشن، حيث لعب الفريق 4 مباريات حقق الفوز في ثلاثة وخسر مباراة وحيدة، ويحتل المركز الخامس برصيد 9 نقاط.

موعد مباراة ضمك والطائي

وتنطلق مباراة ضمك والطائي مساء اليوم الأول من أكتوبر في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدة مباراة ضمك والطائي عبر مجموعة قتوات “SSC Saudi Arabia” الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات الدوري السعودي.

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