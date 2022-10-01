السلطات الإيرانية توقف امرأة جلست في مطعم من دون حجاب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
اعتقلت قوات الأمن الإيرانية، امرأة بعد انتشار صورة لها مع امرأة أخرى خلال تناول الطعام في مطعم بطهران بدون ارتداء حجاب الرأس، بحسب ما أفادت عائلتها الجمعة.
وصرحت شقيقة الفتاة: “بعد ذهابها إلى المكان الذي طلب منها الحضور إليه، تم اعتقالها، وبعد بضع ساعات، أخبرتني دنيا في مكالمة قصيرة أنها نُقلت إلى العنبر 209 في سجن إيفين”.
ويحتجز النظام سجن إيفين الوحشي الموجود في طهران، المعارضين السياسيين، وهو مخصص حصريًا للسجناء الذين يتبعون وزارة الاستخبارات الإيرانية.
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