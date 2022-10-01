اخبار الخليج – رئيس مجلس الشورى يهنئ النائب عادل العسومي بانتخابه رئيسًا للبرلمان العربي لدورة ثانية

محمد بن مسعود - الدمام - هنّأ معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، سعادة النائب عادل بن عبدالرحمن العسومي بانتخابه رئيسًا للبرلمان العربي لدورة ثانية، وذلك في الانتخابات التي جرت اليوم (السبت) خلال الجلسة الإجرائية الأولى للبرلمان العربي، وخُصصت لانتخاب الرئيس ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة.
وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن خالص التهاني وأطيب التبريكات إلى سعادة النائب عادل العسومي، مؤكدًا أنَّ فوزه يعد إضافة لسجل إنجازات المسيرة التنموية لمملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
ولفت معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ هذا الفوز يعكس ثقة أعضاء البرلمان العربي في كفاءة سعادته وإسهاماته، وما قدمه خلال رئاسته للبرلمان العربي من منجزات وعطاء ملموس، وجهود مخلصة في تحقيق أهداف البرلمان العربي، وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية في المحافل العربية والدولية، داعيًا الله عزّ وجل أن يكتب لسعادة رئيس البرلمان العربي التوفيق والنجاح، ويسدد على طريق الخير خطاه.
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