اخبار الخليج – رئيس مجلس الشورى يهنئ النائب عادل العسومي بانتخابه رئيسًا للبرلمان العربي لدورة ثانية

محمد بن مسعود - الدمام - هنّأ‭ ‬معالي‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬سعادة‭ ‬النائب‭ ‬عادل‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬العسومي‭ ‬بانتخابه‭ ‬رئيسًا‭ ‬للبرلمان‭ ‬العربي‭ ‬لدورة‭ ‬ثانية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬اليوم‭ (‬السبت‭) ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬الإجرائية‭ ‬الأولى‭ ‬للبرلمان‭ ‬العربي،‭ ‬وخُصصت‭ ‬لانتخاب‭ ‬الرئيس‭ ‬ونوابه‭ ‬ورؤساء‭ ‬اللجان‭ ‬الدائمة‭.‬

وأعرب‭ ‬معالي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬وأطيب‭ ‬التبريكات‭ ‬إلى‭ ‬سعادة‭ ‬النائب‭ ‬عادل‭ ‬العسومي،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أنَّ‭ ‬فوزه‭ ‬يعد‭ ‬إضافة‭ ‬لسجل‭ ‬إنجازات‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭.‬

ولفت‭ ‬معالي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إلى‭ ‬أنَّ‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬يعكس‭ ‬ثقة‭ ‬أعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬كفاءة‭ ‬سعادته‭ ‬وإسهاماته،‭ ‬وما‭ ‬قدمه‭ ‬خلال‭ ‬رئاسته‭ ‬للبرلمان‭ ‬العربي‭ ‬من‭ ‬منجزات‭ ‬وعطاء‭ ‬ملموس،‭ ‬وجهود‭ ‬مخلصة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البرلمانية‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬العربية‭ ‬والدولية،‭ ‬داعيًا‭ ‬الله‭ ‬عزّ‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يكتب‭ ‬لسعادة‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح،‭ ‬ويسدد‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬الخير‭ ‬خطاه‭.‬

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