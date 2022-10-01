اخبار الخليج – «البلديات»: بدء استلام رسوم الترشح لانتخابات المجالس البلدية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للموارد‭ ‬والمعلومات‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬عادل‭ ‬أبو‭ ‬حسَّان‭ ‬عن‭ ‬استلام‭ ‬رسوم‭ ‬التَرشُّح‭ ‬لانتخابات‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬ومبلغ‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬الإعلانات‭ ‬والمقرات‭ ‬الإنتخابية‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬2‭ ‬أكتوبر‭ ‬2022م،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭ ‬الدوام‭ ‬الرسمي‭ ‬بمبنى‭ ‬بلدية‭ ‬المحرق‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬ومباني‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عالي‭ ‬ومدينة‭ ‬حمد‭ ‬والبديع‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مبنى‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭.‬

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كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أنَّه‭ ‬يمكن‭ ‬للراغبين‭ ‬بالتَرشُّح‭ ‬دفع‭ ‬الرسوم‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الاشرافية‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭: ‬مدرسة‭ ‬الهداية‭ ‬الخليفية‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنين‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬مدرسة‭ ‬يثرب‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنات‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬ومدرسة‭ ‬المستقبل‭ ‬الإبتدائية‭ ‬للبنات‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التَرشُّح‭ ‬للانتخابات‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الموافق‭ ‬5‭ ‬أكتوبروحتى‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬9‭ ‬أكتوبر‭ ‬2022م،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬مساءً‭ ‬وحتى‭ ‬التاسعة‭ ‬مساءً‭.‬

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الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنَّ‭ ‬رسوم‭ ‬التَرشُّح‭ ‬لانتخابات‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬تبلغ‭ ‬50‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬غير‭ ‬قابلة‭ ‬للاسترجاع،‭ ‬ومبلغ‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬الإعلانات‭ ‬والمقرات‭ ‬الإنتخابية‭ ‬تبلغ‭ ‬100‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬تُسترجع‭ ‬بمجرد‭ ‬ازالة‭ ‬الإعلانات‭ ‬والخيام‭ ‬الإنتخابية‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬الحملات‭ ‬الإنتخابية‭.‬