اخبار الخليج – «البلديات»: بدء استلام رسوم الترشح لانتخابات المجالس البلدية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بوزارة شؤون البلديات والزراعة، السيد محمد عادل أبو حسَّان عن استلام رسوم التَرشُّح لانتخابات المجالس البلدية ومبلغ التأمين على الإعلانات والمقرات الإنتخابية بدءاً من يوم غد الأحد الموافق 2 أكتوبر 2022م، وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي بمبنى بلدية المحرق بمحافظة المحرق، ومباني بلدية المنطقة الشمالية في منطقة عالي ومدينة حمد والبديع بالمحافظة الشمالية، بالإضافة إلى مبنى بلدية المنطقة الجنوبية في المحافظة الجنوبية.
كما أشار إلى أنَّه يمكن للراغبين بالتَرشُّح دفع الرسوم في المراكز الاشرافية على النحو التالي: مدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين في محافظة المحرق، مدرسة يثرب الإعدادية للبنات في المحافظة الشمالية، ومدرسة المستقبل الإبتدائية للبنات في المحافظة الجنوبية، وذلك خلال فترة فتح باب التَرشُّح للانتخابات ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبروحتى يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر 2022م، وذلك من الساعة الخامسة مساءً وحتى التاسعة مساءً.
الجدير بالذكر أنَّ رسوم التَرشُّح لانتخابات المجالس البلدية تبلغ 50 دينار بحريني غير قابلة للاسترجاع، ومبلغ التأمين على الإعلانات والمقرات الإنتخابية تبلغ 100 دينار بحريني تُسترجع بمجرد ازالة الإعلانات والخيام الإنتخابية بعد الانتهاء من الحملات الإنتخابية.
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