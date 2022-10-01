اخبار الخليج – «تقدم» تعلن قائمتها الانتخابية بـ4 مرشحين للمجلس القادم

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬جمعية‭ ‬المنبر‭ ‬التقدمي،‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬عُقد‭ ‬اليوم‭ ‬بمقر‭ ‬الجمعية‭ ‬الكائن‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬قائمتها‭ ‬الانتخابية‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬4‭ ‬مرشحين‭ ‬لخوض‭ ‬الانتخابات‭ ‬المقبلة،‭ ‬ضمن‭ ‬شعار‭ ‬انتخابي‭ ‬‮«‬ليبقى‭ ‬الصوت‭ ‬الوطني‭ ‬حاضرًا‮»‬‭ .‬

والقائمة‭ ‬تتضمن‭ ‬النائب‭ ‬الحالي‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عن‭ ‬سادسة‭ ‬الشمالية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬النائب‭ ‬الحالي‭ ‬سيد‭ ‬فلاح‭ ‬هاشم‭ ‬ممثلًا‭ ‬خامسة‭ ‬الشمالية،‭ ‬وكذلك‭ ‬المرشحة‭ ‬السابقة‭ ‬إيمان‭ ‬شويطر‭ ‬عن‭ ‬عاشرة‭ ‬العاصمة،‭ ‬والمرشح‭ ‬الدكتور‭ ‬مهدي‭ ‬الشويخ‭ ‬عن‭ ‬أولى‭ ‬الشمالية‭.‬

كما‭ ‬أبدى‭ ‬عبدالجليل‭ ‬النعيمي‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للانتخابات‭ ‬بجمعية‭ ‬المنبر‭ ‬التقدمي،‭ ‬عبر‭ ‬بيان‭ ‬له،‭ ‬مدى‭ ‬فخره‭ ‬بالرصيد‭ ‬المشرّف‭ ‬لأداء‭ ‬الكتلة‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬المنصرم،‭ ‬والسمعة‭ ‬الحسنة‭ ‬التي‭ ‬حظي‭ ‬بها‭ ‬ممثلوها‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬الشعب‭.‬