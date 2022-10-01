اخبار الخليج – «تقدم» تعلن قائمتها الانتخابية بـ4 مرشحين للمجلس القادم

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت جمعية المنبر التقدمي، خلال مؤتمر صحافي عُقد اليوم بمقر الجمعية الكائن في مدينة عيسى، قائمتها الانتخابية التي تضم 4 مرشحين لخوض الانتخابات المقبلة، ضمن شعار انتخابي «ليبقى الصوت الوطني حاضرًا» .
والقائمة تتضمن النائب الحالي عبدالنبي سلمان النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب عن سادسة الشمالية، إلى جانب النائب الحالي سيد فلاح هاشم ممثلًا خامسة الشمالية، وكذلك المرشحة السابقة إيمان شويطر عن عاشرة العاصمة، والمرشح الدكتور مهدي الشويخ عن أولى الشمالية.
كما أبدى عبدالجليل النعيمي رئيس اللجنة العليا للانتخابات بجمعية المنبر التقدمي، عبر بيان له، مدى فخره بالرصيد المشرّف لأداء الكتلة في المجلس المنصرم، والسمعة الحسنة التي حظي بها ممثلوها بين مختلف فئات الشعب.
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