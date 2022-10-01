اخبار الخليج – جامعة السلام تمنح درجة الدكتوراة الفخرية للشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة

محمد بن مسعود - الدمام - في‭ ‬تكريم‭ ‬رفيع‭ ‬يؤكد‭ ‬الدور‭ ‬المهم‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬وإرساء‭ ‬قيم‭ ‬السلام‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬وفي‭ ‬حفل‭ ‬أقيم‭ ‬بمقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬بحضور‭ ‬السيدة‭ ‬إيرينا‭ ‬بوكوفا‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬امناء‭ ‬جامعة‭ ‬السلام‭ -‬المدير‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬لليونسكو‭ ‬و‭ ‬الدكتور‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬روخا‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬السلام‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬السلك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬،‭ ‬منحت‭ ‬جامعة‭ ‬السلام‭ (‬UPEACE‭) ‬درجة‭ ‬الدكتوراه‭ ‬الفخرية‭ ‬لسعادة‭ ‬د‭. ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬والتي‭ ‬تمنح‭ ‬للعلماء‭ ‬والمختصين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الخبرة‭ ‬النوعية‭ ‬والعاملين‭ ‬المتميزين‭ ‬والمؤثرين‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬السياسية‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بملف‭ ‬السلام‭ ‬وساهموا‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬دراسة‭ ‬السلام‭ ‬وتطبيق‭ ‬مبادئ‭ ‬السلام‭ ‬طوال‭ ‬مسيرتهم‭ ‬العلمية‭ ‬والعملية‭ ‬تماشيا‭ ‬مع‭ ‬رسالة‭ ‬جامعة‭ ‬السلام‭.‬

بهذا‭ ‬تكون‭ ‬د‭. ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬هي‭ ‬أول‭ ‬امرأة‭ ‬عربية‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الدكتوراه‭ ‬الفخرية‭ ‬وثاني‭ ‬شخصية‭ ‬عربية‭ ‬بعد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالكريم‭ ‬العيسى‭ – ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬رابطة‭ ‬العالم‭ ‬الإسلامي‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬،‭ ‬ولتنضم‭ ‬بذلك‭ ‬إلى‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الحائزين‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الدكتوراه‭ ‬الفخرية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬5‭ ‬رؤساء‭ ‬سابقين‭ ‬يمثلون‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الخلفيات‭ ‬الجغرافية‭ ‬والمهنية‭ ‬والدينية‭ – ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬مؤسس‭ ‬جامعة‭ ‬السلام‭ ‬رودريغو‭ ‬كارازو‭ ‬أوديو،‭ ‬والحائز‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للسلام‭ ‬أوسكار‭ ‬أرياس‭ ‬سانشيز‭ – ‬قاض‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية،‭ ‬الدكتور‭ ‬توماس‭ ‬بويرجنثال،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهند،‭ ‬M‭. ‬Venkaiah Naidu‭ ‬،‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬النيبال،‭ ‬رئيس‭ ‬مؤسسة‭ ‬نيبون،‭ ‬ورئيس‭ ‬بنما‭ ‬الأسبق‭.‬

ويمثل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الدكتوراه‭ ‬الفخرية‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬السلام‭ ‬تقديرًا‭ ‬عالميًا‭ ‬لمدى‭ ‬التاثير‭ ‬الإيجابي‭ ‬الكبير‭ ‬وفاعلية‭ ‬جهود‭ ‬وعطاء‭ ‬د‭. ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الدولية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الصداقة‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭ ‬ومحاربة‭ ‬الكراهية‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المناصب‭ ‬والمهام‭ ‬التي‭ ‬تتولاها‭ ‬بكل‭ ‬جدارة‭ ‬وكفاءة‭ ‬ومن‭ ‬أهمها‭ ‬عملها‭ ‬السابق‭ ‬كوكيل‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬وعملها‭ ‬الحالي‭ ‬كأمين‭ ‬عام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬وما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬بصمات‭ ‬مهمة‭ ‬وما‭ ‬تحققه‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬ملموسة‭.‬

بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكدت‭ ‬د‭. ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬اعتزازها‭ ‬بمنحها‭ ‬درجة‭ ‬الدكتوراه‭ ‬الفخرية‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الجامعة‭ ‬العريقة‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬رسالة‭ ‬عالمية‭ ‬نبيلة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التقدير‭ ‬الغالي‭ ‬يجسد‭ ‬المكانة‭ ‬العالية‭ ‬والإسهامات‭ ‬العظيمة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬ودعم‭ ‬وجهود‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التقارب‭ ‬والتعايش‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الثقافات‭ ‬والحضارات،‭ ‬وتنمية‭ ‬الروابط‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬والمجتمعات،‭ ‬تأكيدًا‭ ‬لسياسة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بثوابتها‭ ‬الراسخة‭ ‬ومبادئها‭ ‬البناءة‭ ‬وتحركاتها‭ ‬ونشاطها‭ ‬المتواصل‭ ‬الرامي‭ ‬لخير‭ ‬وصالح‭ ‬البشرية‭ ‬بأسرها‭ ‬والذي‭ ‬جعل‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نموذجًا‭ ‬دوليًا‭ ‬مضيئًا‭ ‬وملهمًا‭ ‬في‭ ‬الانفتاح‭ ‬والتعاون‭ ‬البناء‭ ‬الذي‭ ‬يحقق‭ ‬مصالح‭ ‬الجميع‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بأسرة‭.‬

وعبرت‭ ‬د‭. ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬امتنانها‭ ‬لما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬كبير‭ ‬ورعاية‭ ‬شاملة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬مواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬المهمة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭ ‬وفي‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭ .‬

وجامعة‭ ‬السلام‭ ‬هي‭ ‬منظمة‭ ‬حكومية‭ ‬دولية،‭ ‬تم‭ ‬إنشاؤها‭ ‬بموجب‭ ‬معاهدة‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1980‭ ‬ولها‭ ‬حرمها‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬كوستاريكا‭. ‬وتتمثل‭ ‬مهمتها‭ ‬المعلنة‭ ‬في‭ ‬‮«‬تزويد‭ ‬الإنسانية‭ ‬بمؤسسة‭ ‬دولية‭ ‬للتعليم‭ ‬العالي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السلام‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬روح‭ ‬التفاهم‭ ‬والتسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬البشر،‭ ‬وتحفيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭ ‬والمساعدة‭ ‬في‭ ‬تخفيف‭ ‬العقبات‭ ‬والتهديدات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬سلام‭ ‬وتقدم‭ ‬العالم،‭ ‬بما‭ ‬يتفق‭ ‬مع‭ ‬التطلعات‭ ‬النبيلة‭ ‬المعلنة‭ ‬في‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬وتمتلك‭ ‬الجامعة‭ ‬تفويضًا‭ ‬عالميًا‭ ‬فريدًا‭ ‬لمنح‭ ‬شهادات‭ ‬علمية،‭ ‬معترف‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جميع‭ ‬البلدان‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ .‬