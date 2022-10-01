شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة نارية.. أسطورة برشلونة بديل أبو بكر في النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انقلب الشارع الرياضي السعودي رأسًا على عقب بعدما كشف تقرير صحفي رياضي عن مفاجآة من العيار الثقيل، مشيرًا إلى أسطورة برشلونة يقترب من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

و في الوقت الحالي يبذل مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر قصارى جهده من أجل البحث عن مهاجم أجنبي جديد؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي القادم.

النصر يبحث عن خطة لتسريب أبو بكر

خاصة بعد تراجع مستوى المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر، مهاجم نادي النصر، منذ انطلاق الموسم الجديد، حيث لم يسجل سوى هدف وحيد فقط لا غير.

وقرر المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، إعطاء فرصة لأبوبكر حتى الشتاء القادم، وإلا الاستغناء عن خدماته بشكل نهائي ورسمي.

هل يُزين سواريز صفوف الدوري السعودي ؟

وتخطط إدارة النصر والدخول في مفاوضات مع لويس سواريز نجم برشلونة السابق، خاصة في ظل رحيله عن صفوف ناسيونال الذي انضم إليه في الصيف الماضي، بعد كأس العالم بعدما أعلن النادي رحيله بشكل رسمي سابقًا.

كمان وأشار نجم ليفربول السابق في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، أنه لن يعود إلى صفوف الفرق الأوروبية من جديد، مما قد يقربه إلى دوري روشن السعودي خاصة بعد ارتباط أسمه بالعديد من الأندية السعودية خلال الفترة الجارية.

مسيرة لويس سواريز في أوروبا

وفي سياق متصل انضم الدولي الأوروجوياني إلى صفوف ناسيونال في الصيف الماضي بعد رحيله عن أتلتيكو مدريد عقل انتهاء عقده مع الفريق.

كما ولعب في صفوف برشلونة الإسباني، بعد رحيله عن ليفربول الإنجليزي الذي حقق فيه مسيرة كروية أكثر من رائعة، ناجحًا في تحقيق العديد من الالقاب الفردية والجماعية.

النصر والاتحاد

في سياق منفصل يقع الاتحاد ضيفًا على النصر مساء الغد الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، وتنطلق مجريات اللقاء في الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت القاهرة