شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. نجم اتحاد جدة يغيب عن مواجهة فريقه ضد النصر بالكلاسيكو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تأكد غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، عن مواجهة النصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.



كوستا يغيب عن الاتحاد ضد النصر بالكلاسيكو



ويغيب الأنجولي هيلدر كوستا لاعب العميد عن المباراة، بسبب إصابته التي يعاني منها في الفترة الأخيرة، ولم يتعافى منها حتى الآن.

وشهد مران الفريق أمس، غياب النجم الأنجولي حيث واصل برنامجه التأهيلي اللياقي الانفرادي، بين صالة الحديد في النادي والملعب

ومن المنتظر أن يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة بقيادة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني، تدريباته اليوم لمواجهة النصر، في كلاسيكو دوري روشن السعودي.



موعد مباراة اتحاد جدة ضد النصر في دوري روشن

ويحل العميد ضيفًا على العالمي، مساء غدٍ الأحد على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

من ناحية أخرى، يخضع رومارينيو نجم فريق اتحاد جدة، للاختبار الطبي مساء اليوم، من أجل تحديد موقفه النهائي من خوض اللقاء.

ويغيب رومارينيو عن مباريات فريقه بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، حيث يخوض في الوقت الحالي تدريبات منفردة بالكرة.

ومن المقرر أن يخوض الفريق في جدة أخر حصصه التدريبية قبل المباراة، على أن يطير بعدها إلى الرياض، لمواجهة النصر في الكلاسيكو.