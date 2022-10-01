شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يختبر نجم الفريق طبيًا قبل كلاسيكو النصر بدوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة بقيادة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني، يختتم تدريباته اليوم لمواجهة النصر، في كلاسيكو دوري روشن السعودي.



موعد مباراة اتحاد جدة ضد النصر في دوري روشن

ويحل العميد ضيفًا على العالمي، مساء غدٍ الأحد على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكشفت تقارير صحفية، أن رومارينيو نجم فريق اتحاد جدة، سوف يخضع للاختبار الطبي مساء اليوم، من أجل تحديد موقفه النهائي من خوض اللقاء.

ويغيب رومارينيو عن مباريات فريقه بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، حيث يخوض في الوقت الحالي تدريبات منفردة بالكرة.

الاختبار الطبي يحسم موقف رومارينيو من مواجهة الكلاسيكو

ويأتي اختبار رومارينيو طبيًا، من أجل تحديد موقفه من المشاركة أمام النصر الأحد المقبل، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.

من ناحية أخرى، تأكد غياب الجناح الأنجولي هيلدر كوستا عن الاتحاد أمام النصر، حيث واصل برنامجه التأهيلي اللياقي الانفرادي، بين صالة الحديد في النادي والملعب.

كما شهد التدريب الجماعي للعميد الذي خاضه أمس، مشاركة قائد الفريق المصري أحمد حجازي، بعد غيابه أول أمس بسبب كدمة بسيطة في الركبة، وتواجد عبد الرحمن العبود، بعد انتهاء إجازة خاصة حصل عليها بسبب وفاة جدته.

ومن المقرر أن يخوض الفريق في جدة أخر حصصه التدريبية قبل المباراة، على أن يطير بعدها إلى الرياض، لمواجهة النصر في الكلاسيكو.

