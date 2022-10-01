شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مفاجئ من رامون دياز قبل مباراة الهلال والتعاون! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف تقرير صحفي سعودي عن قرار غير متوقع من رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال مواجهة التعاون المرتقبة المقرر أن تقام مساء الغد الأحد الموافق 2 من أكتوبر الجاري.

دياز يستقر على التشكيل الاساسي للهلال أمام التعاون

ووفقًا للمعلومات الواردة من جانب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن رامون دياز يتجه إلى الاعتماد على عبد الله عطيف، والبرازيلي ماتيوس بيريرا لقيادة خط الوسط في مواجهة التعاون المرتقبة.

كما وأكدت الصحيفة أن المدرب الأرجنتيني اعتمد في مناورة أمس على عطيف في خانة المحور، على أن يكون لاعبًا أساسيًّا للمرة الأولى في المشاركات الرسمية، عقب عودته من الإصابة اللعينه التي تعرض لها.

موعد مباراة الهلال والتعاون والقنوات الناقلة

يقع الهلال في مواجهة قوية أمام التعاون مساء الغد الأحد في صراع نارٍ بين الطرفين لحسم الثلاث نقاط، وتبدأ انطلاقة المباراة في تمام الساعة الخامسة والثلث بتوقيت القاهرة، السادسة والثلث بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والثلث بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، الناقل الحصري لمباريات دوري روشن في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

تعرف على موقف الهلال والتعاون في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يقع الهلال في المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 12 نقطة "بالعلامة الكاملة"، بينما ترتكز كتيبة التعاون في المركز السادس حاملًة في رصيده 8 من النقاط.