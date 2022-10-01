اكتشاف جديد قد يحدث فرقاً في علاج المرض الخبيث.. بروتين NALCN

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات غالبا ما حير أسلوب انتشار الورم الخبيث في الجسم العلماء، حيث إن الأبحاث دائماً ترتكز على محاولة لفهم الدوافع الرئيسة لانتشاره، وبالتالي توجيه الأدوية وفقاً لتلك الدوافع.

وفي خطوة علمية جديدة قد تحدث نقلة نوعية في عالم علاج السرطان، اكتشف علماء معهد كامبريدج لأبحاث السرطان، بروتيناً يسمى NALCN يلعب دوراً رئيساً في انتشار الورم.

وفي التجارب التي أُجريت على الفئران، تسبّبت إزالة البروتين من الفئران غير المصابة بالسرطان، في ترك الخلايا والأنسجة سليمة.

وقال قائد المجموعة للدراسة، ومدير معهد كامبريدج لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، البروفيسور ريتشارد جيلبرتسون: “هذه النتائج هي من بين أهم النتائج التي خرجت من مختبري لمدة ثلاثة عقود”.

وأضاف: “إذا تمّ التحقق من صحة ذلك من خلال مزيدٍ من البحث، فقد تكون لذلك آثار بعيدة المدى على كيفية منع انتشار السرطان والسماح للباحثين بإصلاح الأعضاء التالفة”. أخبار قد تهمك