︎ . كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، مفاجآة نادي النصر المقرر تقديمها ضد نادي الاتحاد حال مشاركة مهاجمه السابق ولاعب نادي الاتحاد الحالي المغربي عبدالرزاق حمدالله. طلب النصر عقب نهاية المباراة وأضاف وليد الفراج خلال تقدمه برنامج “أكشن مع وليد” أن مسئولي نادي النصر سيتقدمون بمذكرة احتجاج رسمي حال مشاركة حمدالله في كلاسيكو أمام الاتحاد. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر وليد الفراج: النصر سيفاجئ الاتحاد عقب نهاية المباراة بسبب حمدالله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.