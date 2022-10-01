إيلون ماسك يعرض روبوته الشهير الشبيه بالإنسان “أوبتيموس” بأقل من 20 ألف دولار (فيديو)

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عرض إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا أمس (الجمعة) نموذجا أوَّليًّا للروبوت الشبيه بالإنسان “أوبتيموس”، متوقعًا أن تتمكن شركة صناعة السيارات الكهربائية من إنتاج الملايين منه وبيعه بأقل من 20 ألف دولار.

وأشار ماسك خلال فعالية “يوم الذكاء الاصطناعي” في مكتب تسلا، إلى أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتحسين أوبتيموس وإثبات كفاءته.

وقال بيان للشركة: “إنه تم تطوير نموذج أولي للروبوت في فبراير الماضي وسار هذا النموذج على خشبة المسرح ولوح للمتفرجين يوم أمس (الجمعة).

وعرضت تسلا مقطعا مصورًا للروبوت وهو يؤدي مهام بسيطة مثل حمل صناديق وري نباتات ورفع قضبان معدنية في محطة إنتاج في مصنع للشركة في كاليفورنيا.

وقال ماسك، إن الروبوتات الموجودة حاليا تفتقد إلى وجود مخ والقدرة على حل المشكلات بنفسها، لذلك سيكون أوبتيموس روبوتا بارعا للغاية تهدف تسلا إلى إنتاجه بالملايين.

وأضاف أن نشاط تسلا في مجال الروبوتات سيكون أكثر قيمة من سياراتها، على أمل التوسع إلى ما هو أبعد من السيارات الذاتية القيادة التي لم تصبح حقيقة واقعة بعد على الرغم من وعوده المتكررة.

وتابع: يمكن استخدام الروبوتات في المستقبل في المنازل وإعداد وجبات العشاء وقص العشب ورعاية كبار السن وحتى أن تصبح “رفيقا” للبشر.

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Source akhbaar24

