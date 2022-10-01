عام/”الأرصاد” : أمطار رعدية على جازان

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جازان 05ربيع الأول 1444هـ الموافق 01 أكتوبر م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً عن حالة الطقس اليوم، تضمن توقعاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية على محافظات الحرث ، والدائر ، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وبني مالك ، وفيفا ، وهروب

وبين المركز ان الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.

//انتهى//

10:33ت م

0014 جازان 05ربيع الأول 1444هـ الموافق 01 أكتوبر م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً عن حالة الطقس اليوم، تضمن توقعاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية على محافظات الحرث ، والدائر ، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وبني مالك ، وفيفا ، وهروبوبين المركز ان الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.//انتهى//10:33ت م0014 www.spa.gov.sa/2388721 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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