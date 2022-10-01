زلزال بقوة 6 درجات يضرب غرب إندونيسيا

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ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر إقليم سومطرة الشمالية غربي إندونيسيا اليوم.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية :” إن الزلزال وقع الساعة 1928 بتوقيت جرينتش، وكان مركزه على بعد 15 كيلومترا شمال غرب منطقة تابانولي الشمالية، وعلى عمق 10 كيلومترات”.

ولم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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Source almnatiq

